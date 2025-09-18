Nike Sportswear Tech Fleece
女子修身加长背心连衣裙
31% 折让
Nike Sportswear Tech Fleece 女子修身加长背心连衣裙采用修身版型，缔造舒适感受和利落外观。 优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果且不增加滞重感。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ1386-010
Nike Sportswear Tech Fleece
31% 折让
Nike Sportswear Tech Fleece 女子修身加长背心连衣裙采用修身版型，缔造舒适感受和利落外观。 优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果且不增加滞重感。
其他细节
- 左侧裙摆配有加长拉链，可供自行调节开衩效果
- 企领设计，增添优雅格调
产品细节
- 78% 棉/18% 聚酯纤维/4% 氨纶
- 背面领口隐藏式拉链
- 左胸饰有印花 Futura 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ1386-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。