Nike Sportswear Tech Fleece

¥899

Nike Sportswear Tech Fleece 女子修身加长背心连衣裙采用修身版型，缔造舒适感受和利落外观。 优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果且不增加滞重感。

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