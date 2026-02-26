Nike Sportswear Tech Fleece
女子夹克
16% 折让
Nike Sportswear Tech Fleece 女子夹克采用优质的双面顺滑针织面料制成。休闲版型，塑就简约外观。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IQ0079-010
Nike Sportswear Tech Fleece
16% 折让
Nike Sportswear Tech Fleece 女子夹克采用优质的双面顺滑针织面料制成。休闲版型，塑就简约外观。
产品细节
- 插手口袋
- 罗纹衣领
- 正面拉链开襟设计
- 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IQ0079-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。