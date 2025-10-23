 
Nike Sportswear Tech Fleece 男子全长拉链开襟连帽衫 - 浅骨色/黑

想要体验挚爱连帽衫的舒适感受，同时保持利落外观？这款 Nike Sportswear Tech Fleece 男子全长拉链开襟连帽衫采用轻盈设计，塑就恰到好处的平衡表现。无论在家中休闲还是在都市通勤途中，皆可轻松叠搭。


  • 显示颜色： 浅骨色/黑
  • 款式： CU4490-072

轻盈面料，柔软舒适

其他细节

  • Tech Fleece 面料轻盈舒适，外观出众且有结构感
  • 左边衣袖设有拉链口袋，方便快速收纳你的钥匙和手机
  • 4 片式拼接风帽，塑就舒适利落外观
  • 镶边和包边设计，让经典设计线条和衣袖拉链口袋引人瞩目

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：66% 棉/34% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉。 连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维
  • 可机洗
