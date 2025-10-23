Nike Sportswear Tech Fleece
男子全长拉链开襟连帽衫
¥799
售罄：
此配色当前无货
想要体验挚爱连帽衫的舒适感受，同时保持利落外观？这款 Nike Sportswear Tech Fleece 男子全长拉链开襟连帽衫采用轻盈设计，塑就恰到好处的平衡表现。无论在家中休闲还是在都市通勤途中，皆可轻松叠搭。
- 显示颜色： 浅骨色/黑
- 款式： CU4490-072
轻盈面料，柔软舒适
其他细节
- Tech Fleece 面料轻盈舒适，外观出众且有结构感
- 左边衣袖设有拉链口袋，方便快速收纳你的钥匙和手机
- 4 片式拼接风帽，塑就舒适利落外观
- 镶边和包边设计，让经典设计线条和衣袖拉链口袋引人瞩目
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：66% 棉/34% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉。 连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
