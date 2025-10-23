Nike Sportswear Tech Fleece
男子套头连帽衫
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Tech Fleece 男子套头连帽衫采用优质面料，带来出众舒适效果，同时不增加滞重感。不对称拉链设计，易于穿脱，提供多重穿搭风格。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CU4494-010
舒适感受，出众设计
Nike Sportswear Tech Fleece 男子套头连帽衫采用优质面料，带来出众舒适效果，同时不增加滞重感。不对称拉链设计，易于穿脱，提供多重穿搭风格。
轻盈舒适
Tech Fleece 面料外观出众且结构轻盈。
反光细节
不对称拉链饰有环绕式反光镶边和拉链绳。针织拼接设计牢牢连接拉链开襟，在打开拉链时营造稳固贴合感。
其他细节
- 4 片式拼接风帽，带来出色包覆效果和舒适感受
- 袖口和下摆采用梭织包边设计，彰显优质利落设计风格
产品细节
- 口袋饰以反光设计
- 面料：66% 棉/34% 聚酯纤维。口袋：100% 棉。连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
