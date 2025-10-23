 
Nike Sportswear Tech Fleece 男子套头连帽衫 - 黑/黑

Nike Sportswear Tech Fleece

男子套头连帽衫

¥699

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Tech Fleece 男子套头连帽衫采用优质面料，带来出众舒适效果，同时不增加滞重感。不对称拉链设计，易于穿脱，提供多重穿搭风格。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CU4494-010

Nike Sportswear Tech Fleece

¥699

舒适感受，出众设计

Nike Sportswear Tech Fleece 男子套头连帽衫采用优质面料，带来出众舒适效果，同时不增加滞重感。不对称拉链设计，易于穿脱，提供多重穿搭风格。

轻盈舒适

Tech Fleece 面料外观出众且结构轻盈。

反光细节

不对称拉链饰有环绕式反光镶边和拉链绳。针织拼接设计牢牢连接拉链开襟，在打开拉链时营造稳固贴合感。

其他细节

  • 4 片式拼接风帽，带来出色包覆效果和舒适感受
  • 袖口和下摆采用梭织包边设计，彰显优质利落设计风格

产品细节

  • 口袋饰以反光设计
  • 面料：66% 棉/34% 聚酯纤维。口袋：100% 棉。连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CU4494-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。