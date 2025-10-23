 
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner 女子全长拉链开襟连帽衫 - 灰褐/黑

Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner

女子全长拉链开襟连帽衫

¥799

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner 女子全长拉链开襟连帽衫采用双面针织面料，带来舒适穿着感受，有助减少滞重感。


  • 显示颜色： 灰褐/黑
  • 款式： CW4299-272

拉上拉链，妥帖包覆

Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner 女子全长拉链开襟连帽衫采用双面针织面料，带来舒适穿着感受，有助减少滞重感。

经典细节

镶边装饰，让胸部的经典 V 字形设计更加引人注目；插手口袋，便于妥善收纳手机和钥匙。

轻盈舒适

Tech Fleece 面料两面皆具有顺滑质感，轻盈舒适且减少滞重感，营造高雅外观。

产品细节

  • 面料/连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维。里料拼接：100% 棉。
  • 可机洗
  显示颜色： 灰褐/黑
  款式： CW4299-272

