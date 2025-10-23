Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
女子全长拉链开襟连帽衫
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner 女子全长拉链开襟连帽衫采用双面针织面料，带来舒适穿着感受，有助减少滞重感。
- 显示颜色： 灰褐/黑
- 款式： CW4299-272
拉上拉链，妥帖包覆
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner 女子全长拉链开襟连帽衫采用双面针织面料，带来舒适穿着感受，有助减少滞重感。
经典细节
镶边装饰，让胸部的经典 V 字形设计更加引人注目；插手口袋，便于妥善收纳手机和钥匙。
轻盈舒适
Tech Fleece 面料两面皆具有顺滑质感，轻盈舒适且减少滞重感，营造高雅外观。
产品细节
- 面料/连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维。里料拼接：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
