 
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner 女子全长拉链开襟连帽衫 - 海藻绿/黑

女子全长拉链开襟连帽衫

海藻绿/黑
浅灰/调色/黑

Tech Fleece 系列已走过十年的辉煌历程。Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner 女子全长拉链开襟连帽衫采用经典设计，结合灵感源自天然矿物的配色，旨在致敬这一意义非凡的时刻。优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，穿着舒适且不增加滞重感。可与配套长裤或你的挚爱紧身裤搭配穿着，打造风格统一的造型。匠心连帽衫，开启针织单品潮流风尚。


  • 显示颜色： 海藻绿/黑
  • 款式： FB8339-390

Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner

其他细节

  • 拉链口袋设计，方便收纳钥匙和手机
  • 落肩接缝设计，塑就休闲感受

产品细节

  • 面料/连帽里料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 拼接风帽
  • 全长拉链开襟设计
  • 拉链口袋
  • 可机洗
