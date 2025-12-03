Tech Fleece 系列已走过十年的辉煌历程。Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner 女子全长拉链开襟连帽衫采用经典设计，结合灵感源自天然矿物的配色，旨在致敬这一意义非凡的时刻。优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，穿着舒适且不增加滞重感。可与配套长裤或你的挚爱紧身裤搭配穿着，打造风格统一的造型。匠心连帽衫，开启针织单品潮流风尚。

显示颜色： 浅灰/调色/黑

款式： FB8339-013