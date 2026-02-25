Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
女子全长拉链开襟连帽衫
22% 折让
Tech Fleece 系列已走过十年的辉煌历程。Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner 女子全长拉链开襟连帽衫采用经典设计，结合灵感源自天然矿物的配色，旨在致敬这一意义非凡的时刻。优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，穿着舒适且不增加滞重感。可与配套长裤或你的挚爱紧身裤搭配穿着，打造风格统一的造型。匠心连帽衫，开启针织单品潮流风尚。
- 显示颜色： 海藻绿/黑
- 款式： FB8339-390
其他细节
- 拉链口袋设计，方便收纳钥匙和手机
- 落肩接缝设计，塑就休闲感受
产品细节
- 面料/连帽里料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 拼接风帽
- 全长拉链开襟设计
- 拉链口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
