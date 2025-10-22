 
Nike Sportswear Tech Pack 女子夹克采用弹性面料，焕新演绎经典单品，为你营造心无旁骛的日常运动体验。束紧腰部结合褶边衣袖，焕新演绎经典军旅版型，适于日常穿着。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DA2327-010

经典军旅型格

优质面料

弹性面料，打造非凡舒适的包覆效果。

Tech Pack 细节

经典 M65 口袋，塑就高雅 Tech Pack 外观。正面按扣扣合设计结合可调节袖口，质感出众。弹性腰部，可供随心收紧或放松穿着。

柔美风范，实用格调

褶边衣袖设计，以别致风范焕新演绎经典战地夹克。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：82% 锦纶/18% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
