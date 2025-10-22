Nike Sportswear Tech Pack
女子夹克
¥1,399
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Tech Pack 女子夹克采用弹性面料，焕新演绎经典单品，为你营造心无旁骛的日常运动体验。束紧腰部结合褶边衣袖，焕新演绎经典军旅版型，适于日常穿着。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DA2327-010
Nike Sportswear Tech Pack
¥1,399
经典军旅型格
Nike Sportswear Tech Pack 女子夹克采用弹性面料，焕新演绎经典单品，为你营造心无旁骛的日常运动体验。束紧腰部结合褶边衣袖，焕新演绎经典军旅版型，适于日常穿着。
优质面料
弹性面料，打造非凡舒适的包覆效果。
Tech Pack 细节
经典 M65 口袋，塑就高雅 Tech Pack 外观。正面按扣扣合设计结合可调节袖口，质感出众。弹性腰部，可供随心收紧或放松穿着。
柔美风范，实用格调
褶边衣袖设计，以别致风范焕新演绎经典战地夹克。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：82% 锦纶/18% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DA2327-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。