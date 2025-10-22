Nike Sportswear Tech Pack
女子短袖上衣
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Tech Pack 女子短袖上衣采用柔软梭织面料，在炎热天气为你带来凉爽舒适的穿着体验。后身上部拼接和下摆采用网眼布面料，提升透气性。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DC8116-100
Nike Sportswear Tech Pack
¥399
宽松透气
干爽设计
柔软弹性面料结合透气设计，帮助保持干爽舒适。
个性风范
下摆搭配松紧抽绳，可供打造多变造型。
超宽松版型
超宽松版型结合落肩设计，塑就自在休闲风范。
产品细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。拼接：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
