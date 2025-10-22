 
Nike Sportswear Tech Pack 女子短袖上衣 - 白色/黑

Nike Sportswear Tech Pack

女子短袖上衣

¥399

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Tech Pack 女子短袖上衣采用柔软梭织面料，在炎热天气为你带来凉爽舒适的穿着体验。后身上部拼接和下摆采用网眼布面料，提升透气性。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DC8116-100

Nike Sportswear Tech Pack

¥399

宽松透气

Nike Sportswear Tech Pack 女子短袖上衣采用柔软梭织面料，在炎热天气为你带来凉爽舒适的穿着体验。后身上部拼接和下摆采用网眼布面料，提升透气性。

干爽设计

柔软弹性面料结合透气设计，帮助保持干爽舒适。

个性风范

下摆搭配松紧抽绳，可供打造多变造型。

超宽松版型

超宽松版型结合落肩设计，塑就自在休闲风范。

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。拼接：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DC8116-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。