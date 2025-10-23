Nike Sportswear Tech Pack
男子上衣
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Tech Pack 男子上衣帮助保持凉爽。因身体易升温部位不同，整版面料上的开孔大小也略有不同，助你专注发挥出众表现。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 煤黑/煤黑
- 款式： DM5600-060
Nike Sportswear Tech Pack
¥499
匠心设计，舒爽升级
Nike Sportswear Tech Pack 男子上衣帮助保持凉爽。因身体易升温部位不同，整版面料上的开孔大小也略有不同，助你专注发挥出众表现。该产品含有再生聚酯纤维。
出色透气
采用出众透气面料，搭配大号和小号开孔设计，让你保持凉爽。
舒适针织面料
柔软针织面料垂坠感出众，舒适非凡，塑就让你爱不释手的日常穿搭佳选。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：53% 聚酯纤维/47% 棉
- 可机洗
- 刺绣 Futura 标志
- 显示颜色： 煤黑/煤黑
- 款式： DM5600-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。