 
Nike Sportswear Tech Pack 男子上衣 - 煤黑/煤黑

Nike Sportswear Tech Pack

男子上衣

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Tech Pack 男子上衣帮助保持凉爽。因身体易升温部位不同，整版面料上的开孔大小也略有不同，助你专注发挥出众表现。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 煤黑/煤黑
  • 款式： DM5600-060

Nike Sportswear Tech Pack

¥499

匠心设计，舒爽升级

Nike Sportswear Tech Pack 男子上衣帮助保持凉爽。因身体易升温部位不同，整版面料上的开孔大小也略有不同，助你专注发挥出众表现。该产品含有再生聚酯纤维。

出色透气

采用出众透气面料，搭配大号和小号开孔设计，让你保持凉爽。

舒适针织面料

柔软针织面料垂坠感出众，舒适非凡，塑就让你爱不释手的日常穿搭佳选。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：53% 聚酯纤维/47% 棉
  • 可机洗
  • 刺绣 Futura 标志
  • 显示颜色： 煤黑/煤黑
  • 款式： DM5600-060

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。