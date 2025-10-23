 
Nike Sportswear Tech Pack 男子防晒梭织长袖上衣 - 黑/黑

Nike Sportswear Tech Pack

男子防晒梭织长袖上衣

¥799

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Tech Pack 男子防晒梭织长袖上衣出自 Tech Pack 系列，采用简约摩登线条，塑就轻盈外观。梭织面料，提供有效的紫外线防护效果。宽松设计便于舒适叠搭，助你畅动无拘。此外，竖向缝线增添纹理质感。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FB7364-010

Nike Sportswear Tech Pack

¥799

Nike Sportswear Tech Pack 男子防晒梭织长袖上衣出自 Tech Pack 系列，采用简约摩登线条，塑就轻盈外观。梭织面料，提供有效的紫外线防护效果。宽松设计便于舒适叠搭，助你畅动无拘。此外，竖向缝线增添纹理质感。

Tech Pack

Nike Tech Pack 系列包含多种前卫休闲服装，旨在致敬品牌精湛匠艺，通过随行而动的穿着体验，助你勇往直前。

精巧设计，出众包覆

梭织面料塑就轻盈包覆体验，还可帮助防护紫外线。

宽松百搭

胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭。

其他细节

  • 全长按扣开襟结合翻领设计，可供自主调节包覆效果和造型
  • 胸部口袋，便于安全存放小物件

产品细节

  • UPF 40+
  • 胸部口袋
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
  • 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FB7364-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。