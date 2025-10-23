Nike Sportswear Tech Pack
男子防晒梭织长袖上衣
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Tech Pack 男子防晒梭织长袖上衣出自 Tech Pack 系列，采用简约摩登线条，塑就轻盈外观。梭织面料，提供有效的紫外线防护效果。宽松设计便于舒适叠搭，助你畅动无拘。此外，竖向缝线增添纹理质感。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FB7364-010
Tech Pack
Nike Tech Pack 系列包含多种前卫休闲服装，旨在致敬品牌精湛匠艺，通过随行而动的穿着体验，助你勇往直前。
精巧设计，出众包覆
梭织面料塑就轻盈包覆体验，还可帮助防护紫外线。
宽松百搭
胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭。
其他细节
- 全长按扣开襟结合翻领设计，可供自主调节包覆效果和造型
- 胸部口袋，便于安全存放小物件
产品细节
- UPF 40+
- 胸部口袋
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
- 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
