Nike Sportswear Tech Pack City Ready
女子针织全长拉链开襟夹克
¥999
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Tech Pack City Ready 女子针织全长拉链开襟夹克轻盈透气，搭配经典版型，采用精致针织和可调式细节设计，为你缔造舒适体验。
- 显示颜色： 华丽紫/明亮紫/黑
- 款式： CI9433-525
柔软透气，挚爱针织单品
Nike Sportswear Tech Pack City Ready 女子针织全长拉链开襟夹克轻盈透气，搭配经典版型，采用精致针织和可调式细节设计，为你缔造舒适体验。
柔软轻盈，质感出众
轻盈针织面料，柔软透气。
稳固贴合
袖口和背面下摆采用弹性设计，有助稳固衣身；风帽与前拉链设计，可随心调节包覆效果。
专属收纳，轻松畅行
正面双口袋有助保持双手舒适，安全收纳小件物品。
产品细节
- 标准版型，缔造休闲舒适感受
- 全长拉链开襟设计
- 热转印 Swoosh 设计
- 面料：65% 聚酯纤维/35% 棉。拼接整体：70% 聚酯纤维/30% 棉。袖管拼接/连帽拼接部分：72% 聚酯纤维/28% 棉。口袋：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
