 
Nike Sportswear Tech Pack City Ready 女子针织全长拉链开襟夹克 - 华丽紫/明亮紫/黑

Nike Sportswear Tech Pack City Ready

女子针织全长拉链开襟夹克

¥999

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Tech Pack City Ready 女子针织全长拉链开襟夹克轻盈透气，搭配经典版型，采用精致针织和可调式细节设计，为你缔造舒适体验。


  • 显示颜色： 华丽紫/明亮紫/黑
  • 款式： CI9433-525

Nike Sportswear Tech Pack City Ready

¥999

柔软透气，挚爱针织单品

Nike Sportswear Tech Pack City Ready 女子针织全长拉链开襟夹克轻盈透气，搭配经典版型，采用精致针织和可调式细节设计，为你缔造舒适体验。

柔软轻盈，质感出众

轻盈针织面料，柔软透气。

稳固贴合

袖口和背面下摆采用弹性设计，有助稳固衣身；风帽与前拉链设计，可随心调节包覆效果。

专属收纳，轻松畅行

正面双口袋有助保持双手舒适，安全收纳小件物品。

产品细节

  • 标准版型，缔造休闲舒适感受
  • 全长拉链开襟设计
  • 热转印 Swoosh 设计
  • 面料：65% 聚酯纤维/35% 棉。拼接整体：70% 聚酯纤维/30% 棉。袖管拼接/连帽拼接部分：72% 聚酯纤维/28% 棉。口袋：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 华丽紫/明亮紫/黑
  • 款式： CI9433-525

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。