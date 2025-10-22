 
Nike Sportswear Tech Pack City Ready 女子针织圆领上衣 - 浅骨色/黑/黑

¥799

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Tech Pack City Ready 女子针织圆领上衣采用针织面料搭配纹理细节，缔造轻松舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 浅骨色/黑/黑
  • 款式： CJ9476-072

短款造型，舒适体验

柔软舒适

厚实针织面料柔软非凡，塑就舒适的日常穿着体验。

设计细节

短款设计，造型时尚；落肩设计，穿着舒适。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 热转印 Swoosh 设计和纹理细节
  • 面料：65% 聚酯纤维/35% 棉。拼接：72% 聚酯纤维/28% 棉。
  • 可机洗
