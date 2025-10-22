Nike Sportswear Tech Pack City Ready
女子针织圆领上衣
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Tech Pack City Ready 女子针织圆领上衣采用针织面料搭配纹理细节，缔造轻松舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 浅骨色/黑/黑
- 款式： CJ9476-072
短款造型，舒适体验
柔软舒适
厚实针织面料柔软非凡，塑就舒适的日常穿着体验。
设计细节
短款设计，造型时尚；落肩设计，穿着舒适。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 热转印 Swoosh 设计和纹理细节
- 面料：65% 聚酯纤维/35% 棉。拼接：72% 聚酯纤维/28% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
