Nike Sportswear Therma-FIT City Series
女子 650 蓬松度羽绒外套
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Therma-FIT City Series 女子 650 蓬松度羽绒外套焕新演绎人气御寒单品。从风帽到下摆均配有羽绒填充物，结合加长剪裁，缔造出色保暖效果。胸前 Futura 图案结合后领挂袢设计，彰显经典 Nike 细节。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DV0571-100
Nike Sportswear Therma-FIT City Series
42% 折让
温暖包覆，出色御寒
Nike Sportswear Therma-FIT City Series 女子 650 蓬松度羽绒外套焕新演绎人气御寒单品。从风帽到下摆均配有羽绒填充物，结合加长剪裁，缔造出色保暖效果。胸前 Futura 图案结合后领挂袢设计，彰显经典 Nike 细节。
温暖舒适
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
羽绒保暖
650 蓬松度轻盈羽绒填充物有效提升保暖效果，锁住身体热量，同时减少滞重感。
经典 Nike 细节
V 字形设计，塑就经典 Nike 外观。胸前 Futura 标志呈现平整哑光效果。风帽下方饰有后领挂袢，与梭织 NIKE 标签相得益彰。
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%
- 正面口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DV0571-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。