 
Nike Sportswear Therma-FIT City Series 女子 650 蓬松度羽绒外套 - 白色/黑

Nike Sportswear Therma-FIT City Series

女子 650 蓬松度羽绒外套

42% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Therma-FIT City Series 女子 650 蓬松度羽绒外套焕新演绎人气御寒单品。从风帽到下摆均配有羽绒填充物，结合加长剪裁，缔造出色保暖效果。胸前 Futura 图案结合后领挂袢设计，彰显经典 Nike 细节。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DV0571-100

温暖包覆，出色御寒

Nike Sportswear Therma-FIT City Series 女子 650 蓬松度羽绒外套焕新演绎人气御寒单品。从风帽到下摆均配有羽绒填充物，结合加长剪裁，缔造出色保暖效果。胸前 Futura 图案结合后领挂袢设计，彰显经典 Nike 细节。

温暖舒适

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

羽绒保暖

650 蓬松度轻盈羽绒填充物有效提升保暖效果，锁住身体热量，同时减少滞重感。

经典 Nike 细节

V 字形设计，塑就经典 Nike 外观。胸前 Futura 标志呈现平整哑光效果。风帽下方饰有后领挂袢，与梭织 NIKE 标签相得益彰。

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%
  • 正面口袋
  • 可机洗
