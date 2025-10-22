Nike Sportswear Therma-FIT Repel
女子双面穿夹克
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Therma-FIT Repel 女子双面穿夹克采用拉链设计，兼具舒适穿着感受和时尚格调，助你打造多变造型。一面采用拒水设计，巧搭合成材质填充物，轻松应对冷天。
- 显示颜色： 峡谷锈橙/淡莓红/黑/白色
- 款式： DQ6864-691
保暖舒适
Nike Therma-FIT 技术，令你在寒冷天气畅享温暖体验。合成材质填充物，轻盈保暖。
双重风格，畅享干爽
一面采用拒水梭织面料，另一面采用摇粒绒面料，助你保持舒适干爽。
其他细节
- 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机，同时令双手保持温暖
- 宽松衣袖设计，便于轻松叠搭
产品细节
- 外层面料/内层面料/填充物：100% 聚酯纤维
- 饰有 Futura 和耐克勾标志
- 袖口饰有 THERMA-FIT 印花标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
