Nike Sportswear Therma-FIT Repel 女子双面穿夹克采用拉链设计，兼具舒适穿着感受和时尚格调，助你打造多变造型。一面采用拒水设计，巧搭合成材质填充物，轻松应对冷天。


  • 显示颜色： 峡谷锈橙/淡莓红/黑/白色
  • 款式： DQ6864-691

Nike Sportswear Therma-FIT Repel 女子双面穿夹克采用拉链设计，兼具舒适穿着感受和时尚格调，助你打造多变造型。一面采用拒水设计，巧搭合成材质填充物，轻松应对冷天。

保暖舒适

Nike Therma-FIT 技术，令你在寒冷天气畅享温暖体验。合成材质填充物，轻盈保暖。

双重风格，畅享干爽

一面采用拒水梭织面料，另一面采用摇粒绒面料，助你保持舒适干爽。

其他细节

  • 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机，同时令双手保持温暖
  • 宽松衣袖设计，便于轻松叠搭

产品细节

  • 外层面料/内层面料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 饰有 Futura 和耐克勾标志
  • 袖口饰有 THERMA-FIT 印花标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 峡谷锈橙/淡莓红/黑/白色
  • 款式： DQ6864-691

