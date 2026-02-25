 
Nike Sportswear Trend 男子灯芯绒夹克为胸部、衣袖和衣身融入宽松设计，休闲舒适，易于叠搭，旨在向经典运动夹克致敬。厚实条纹罗纹细节结合顺滑梭织里料，彰显运动细节。夹克正面和背面饰有刺绣 NIKE SPORTSWEAR 标志,缔造学院风范。


  • 显示颜色： 军裤卡其/帆白/军裤卡其


  • 显示颜色： 军裤卡其/帆白/军裤卡其
  • 款式： DV9998-325

Nike Sportswear Trend 男子灯芯绒夹克为胸部、衣袖和衣身融入宽松设计，休闲舒适，易于叠搭，旨在向经典运动夹克致敬。厚实条纹罗纹细节结合顺滑梭织里料，彰显运动细节。夹克正面和背面饰有刺绣 NIKE SPORTSWEAR 标志，缔造学院风范。

柔软复古，舒适非凡

纹理灯芯绒面料，柔软舒适。 梭织里料顺滑亲肤，舒适非凡。

轻松叠搭

宽松版型，营造充裕活动空间，休闲舒适且易于叠搭。下摆和局部袖口采用弹性罗纹设计，在运动时有助稳固衣身。

学院风范

经典按扣开襟、条纹罗纹和前后刺绣 NIKE SPORTSWEAR 标志，为经典单品注入华美学院风范。

其他细节

  • 两个贴边口袋，塑就复古外观
  • 罗纹领口，舒适亲肤

产品细节

  • 面料：99% 棉/1% 其他纤维。里料：100% 聚酯纤维
  • 只可干洗
  • 显示颜色： 军裤卡其/帆白/军裤卡其
  • 款式： DV9998-325

