Nike Sportswear
Victory Lap 幼童假两件式长袖T恤
10% 折让
Nike Sportswear Victory Lap 幼童假两件式长袖T恤采用棉质面料，结合休闲剪裁，营造轻松穿着感，助孩子轻松跑跳，尽享胜利喜悦。撞色内袖，呈现短袖T恤与长袖T恤相叠搭的外观；圆领设计，穿着无忧，提升舒适感。
- 显示颜色： 黑/红色/白色/白色
- 款式： IV4743-010
Nike Sportswear
10% 折让
Nike Sportswear Victory Lap 幼童假两件式长袖T恤采用棉质面料，结合休闲剪裁，营造轻松穿着感，助孩子轻松跑跳，尽享胜利喜悦。撞色内袖，呈现短袖T恤与长袖T恤相叠搭的外观；圆领设计，穿着无忧，提升舒适感。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/红色/白色/白色
- 款式： IV4743-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。