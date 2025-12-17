Nike Sportswear
Victory Lap 幼童针织圆领上衣
¥269
Nike Sportswear Victory Lap 幼童针织圆领上衣采用柔软法式毛圈面料，结合休闲版型，可轻松内搭背心或 T 恤，缔造出众包覆效果，助孩子轻松跑跳，尽享胜利喜悦。
- 显示颜色： 白色/红色/黄色/黑
- 款式： IU5326-100
产品细节
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
