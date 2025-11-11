穿上 Nike Sportswear Windpuffer Storm-FIT 女子防风拒水宽松羽绒马甲，畅享舒适感受。该马甲搭载 Storm-FIT 技术，帮助在刮风下雨天气条件下保持舒适。 羽绒填充物，增强立体感和保暖效果；下摆搭配松紧抽绳，可束紧御寒。

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。不易撕裂面料，提升耐穿性；羽绒填充物，提供出众保暖效果。

