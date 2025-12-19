Nike Sportswear Windpuffer
Therma-FIT 女子拒水连帽羽绒外套
40% 折让
Nike Sportswear Windpuffer Therma-FIT 女子拒水连帽羽绒外套采用斜角绗缝设计，呼应 Nike 传统 Windrunner 设计。 Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。 双向拉链开襟结合可拆卸风帽，塑就多变造型，供你打造专属外观。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HV5107-010
轻盈设计，出众保暖
羽绒填充物，保暖舒适。
匠心技术，非凡舒适
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。 梭织面料经拒水处理，能在小雨天气中帮助保持干爽。
其他细节
- 风格：保暖加长外套
- 材料：再生聚酯纤维面料和羽绒填充物
- 结构：经典 Windrunner V 字形绗缝设计
- 储物：正面拉链插手口袋和衣身内里按扣口袋
- 边缘：双向拉链开襟设计
- 优点：可拆卸风帽
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 后身刺绣 THERMA-FIT 标志
- 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 聚酯纤维。 填充物：鸭绒。绒子含量：75%。充绒量：221 克（M码）
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
