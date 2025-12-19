 
Nike Sportswear Windpuffer Therma-FIT 女子拒水连帽羽绒外套 - 黑/帆白

Nike Sportswear Windpuffer

Therma-FIT 女子拒水连帽羽绒外套

40% 折让

Nike Sportswear Windpuffer Therma-FIT 女子拒水连帽羽绒外套采用斜角绗缝设计，呼应 Nike 传统 Windrunner 设计。 Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。 双向拉链开襟结合可拆卸风帽，塑就多变造型，供你打造专属外观。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HV5107-010

Nike Sportswear Windpuffer

40% 折让

Nike Sportswear Windpuffer Therma-FIT 女子拒水连帽羽绒外套采用斜角绗缝设计，呼应 Nike 传统 Windrunner 设计。 Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。 双向拉链开襟结合可拆卸风帽，塑就多变造型，供你打造专属外观。

轻盈设计，出众保暖

羽绒填充物，保暖舒适。  

匠心技术，非凡舒适

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。 梭织面料经拒水处理，能在小雨天气中帮助保持干爽。

其他细节

  • 风格：保暖加长外套
  • 材料：再生聚酯纤维面料和羽绒填充物
  • 结构：经典 Windrunner V 字形绗缝设计
  • 储物：正面拉链插手口袋和衣身内里按扣口袋
  • 边缘：双向拉链开襟设计
  • 优点：可拆卸风帽

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 后身刺绣 THERMA-FIT 标志
  • 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 聚酯纤维。 填充物：鸭绒。绒子含量：75%。充绒量：221 克（M码）
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HV5107-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。