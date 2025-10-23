Nike Sportswear Windrunner
大童夹克
¥529
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Windrunner 大童夹克采用匠心设计，这款复古夹克采用聚酯纤维面料，打造多样化的舒适感受和出众外观。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/深宝蓝/黑
- 款式： CU9291-480
经典风范，出众质感
出众面料，轻盈舒适
梭织面料塑就质地轻盈的可叠搭单品。
日常包覆
全长拉链开襟设计结合风帽，缔造出色包覆效果。
原创风格
V 字形设计线条灵感源于 1978 年 Nike 经典 Windrunner 夹克。
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：60% 棉/40% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
