 
Nike Sportswear Windrunner 大童夹克 - 游戏宝蓝/深宝蓝/黑

Nike Sportswear Windrunner

大童夹克

¥529

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Windrunner 大童夹克采用匠心设计，这款复古夹克采用聚酯纤维面料，打造多样化的舒适感受和出众外观。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝/深宝蓝/黑
  • 款式： CU9291-480

经典风范，出众质感

Nike Sportswear Windrunner 大童夹克采用匠心设计，这款复古夹克采用聚酯纤维面料，打造多样化的舒适感受和出众外观。

出众面料，轻盈舒适

梭织面料塑就质地轻盈的可叠搭单品。

日常包覆

全长拉链开襟设计结合风帽，缔造出色包覆效果。

原创风格

V 字形设计线条灵感源于 1978 年 Nike 经典 Windrunner 夹克。

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：60% 棉/40% 聚酯纤维。
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。