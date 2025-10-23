 
Nike Sportswear Windrunner 大童（女孩）印花夹克 - 粉紫/金属色

Nike Sportswear Windrunner

大童（女孩）印花夹克

¥529

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Windrunner 大童（女孩）印花夹克饰有绚烂盛开的花卉印花，焕新演绎经典夹克魅力。该款夹克质感轻盈，舒适非凡，是日常叠搭佳选，旨在致敬 70 年代的 Nike Windrunner 系列。


  • 显示颜色： 粉紫/金属色
  • 款式： DR8516-572

Nike Sportswear Windrunner

¥529

经久耐穿

耐穿夹克设计舒适非凡，经久耐穿，助你从容展开冒险之旅。

凉爽舒适

网眼布拼接里料，为关键部位营造出色透气性。

复古魅力

正面饰有 V 字形设计线条，灵感源自 1978 年元年款 Nike Windrunner 夹克，是运动佳选单品。

产品细节

  • 弹性袖口和下摆
  • 正面口袋
  • 全长拉链开襟设计
  • 面料/网眼布里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
