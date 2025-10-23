Nike Sportswear Windrunner
大童（女孩）印花夹克
¥529
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Windrunner 大童（女孩）印花夹克饰有绚烂盛开的花卉印花，焕新演绎经典夹克魅力。该款夹克质感轻盈，舒适非凡，是日常叠搭佳选，旨在致敬 70 年代的 Nike Windrunner 系列。
- 显示颜色： 粉紫/金属色
- 款式： DR8516-572
经久耐穿
耐穿夹克设计舒适非凡，经久耐穿，助你从容展开冒险之旅。
凉爽舒适
网眼布拼接里料，为关键部位营造出色透气性。
复古魅力
正面饰有 V 字形设计线条，灵感源自 1978 年元年款 Nike Windrunner 夹克，是运动佳选单品。
产品细节
- 弹性袖口和下摆
- 正面口袋
- 全长拉链开襟设计
- 面料/网眼布里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
