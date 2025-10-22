 
Nike Sportswear Windrunner 大童（男孩）夹克 - 白色/深藏青/深藏青/游戏宝蓝

Nike Sportswear Windrunner

大童（男孩）夹克

¥469

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Windrunner 大童（男孩）夹克沿袭 1978 年经典夹克的设计线条，彰显复古风范。全长拉链开襟设计结合匠心风帽，经久耐穿，适合不同日常活动穿搭。暖心提示：可将夹克收纳在口袋中，方便携带。


  • 显示颜色： 白色/深藏青/深藏青/游戏宝蓝
  • 款式： DD2759-100

可收纳夹克，复古学院风

Nike Sportswear Windrunner 大童（男孩）夹克沿袭 1978 年经典夹克的设计线条，彰显复古风范。全长拉链开襟设计结合匠心风帽，经久耐穿，适合不同日常活动穿搭。暖心提示：可将夹克收纳在口袋中，方便携带。

便捷收纳，随身携带

夹克可收纳至右侧口袋，方便随身携带。

出众耐穿

梭织面料经久耐穿，助你应对不同探险。

复古魅力

正面 V 字形设计灵感源自 1978 年元年款 Windrunner 夹克，堪称运动逛街两相宜的佳选单品。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 全长拉链开襟设计
  • 正面口袋
  • 面料/连帽里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/深藏青/深藏青/游戏宝蓝
  • 款式： DD2759-100

