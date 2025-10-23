 
Nike Sportswear Windrunner 大童（男孩）夹克 - 荧光黄/黑/微黄绿

Nike Sportswear Windrunner

大童（男孩）夹克

¥469

售罄：

此配色当前无货

这款经典 Nike Sportswear Windrunner 大童（男孩）夹克饰有夜光图案，打造炫酷外观。此外，革新口袋设计，无需拉链即可安全存放物品。此款经典夹克增添 Swoosh 风范，令人爱不释手。


  • 显示颜色： 荧光黄/黑/微黄绿
  • 款式： DA0758-702

复古风格，闪耀光芒

这款经典 Nike Sportswear Windrunner 大童（男孩）夹克饰有夜光图案，打造炫酷外观。此外，革新口袋设计，无需拉链即可安全存放物品。此款经典夹克增添 Swoosh 风范，令人爱不释手。

经久耐穿

全长拉链开襟夹克采用梭织面料，轻盈耐穿。背面上部采用网眼布里料，结合后身透气设计，塑就出众透气性能。

复古魅力

26° V 字形设计线条，灵感源自 1978 年 Windrunner 夹克的经典外观。

革新口袋

插手袋采用革新设计，无需拉链即可安全存放物品。

产品细节

  • 出众版型，休闲舒适
  • 夜光标志
  • 罗纹袖口和下摆
  • 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 荧光黄/黑/微黄绿
  • 款式： DA0758-702

