Nike Sportswear Windrunner
大童（男孩）夹克
¥469
售罄：
此配色当前无货
这款经典 Nike Sportswear Windrunner 大童（男孩）夹克饰有夜光图案，打造炫酷外观。此外，革新口袋设计，无需拉链即可安全存放物品。此款经典夹克增添 Swoosh 风范，令人爱不释手。
- 显示颜色： 荧光黄/黑/微黄绿
- 款式： DA0758-702
复古风格，闪耀光芒
这款经典 Nike Sportswear Windrunner 大童（男孩）夹克饰有夜光图案，打造炫酷外观。此外，革新口袋设计，无需拉链即可安全存放物品。此款经典夹克增添 Swoosh 风范，令人爱不释手。
经久耐穿
全长拉链开襟夹克采用梭织面料，轻盈耐穿。背面上部采用网眼布里料，结合后身透气设计，塑就出众透气性能。
复古魅力
26° V 字形设计线条，灵感源自 1978 年 Windrunner 夹克的经典外观。
革新口袋
插手袋采用革新设计，无需拉链即可安全存放物品。
产品细节
- 出众版型，休闲舒适
- 夜光标志
- 罗纹袖口和下摆
- 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
