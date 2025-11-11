 
Nike Sportswear Windrunner 女子加绒精裁夹克 - 淡象牙白/帆白

女子加绒精裁夹克

¥1,399
淡象牙白/帆白
黑/煤黑

Nike Sportswear Windrunner 女子加绒精裁夹克采用富有结构感的厚实加绒面料，结合缎面里料，塑就出众质感。配色 010 为网球运动员大坂直美 (Naomi Osaka) 同款。


  • 显示颜色： 淡象牙白/帆白
  • 款式： HV5144-110

其他细节

  • 26 度 V 字形线条设计，致敬经典 Nike Windrunner 夹克
  • 隐藏式拉链口袋，可供安全存放小物件

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 袖口搭配隐藏式按扣
  • 双向拉链
  • 弹性下摆
  • 刺绣 Swoosh 标志
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。