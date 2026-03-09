 
Nike Sportswear Windrunner 女子套头上衣 - 大学灰/帆白

Nike Sportswear Windrunner

女子套头上衣

24% 折让
大学灰/帆白
鲜亮勃艮第酒红/帆白

Nike Sportswear Windrunner 女子套头上衣采用轻盈塔夫绸面料，尽显运动风范。 宽松版型，助你畅动自如。


  • 显示颜色： 大学灰/帆白
  • 款式： IM7448-009

Nike Sportswear Windrunner

24% 折让

Nike Sportswear Windrunner 女子套头上衣采用轻盈塔夫绸面料，尽显运动风范。 宽松版型，助你畅动自如。

产品细节

  • 100% 锦纶
  • 下摆和袖口搭配弹性设计
  • 罗纹衣领
  • 插手口袋
  • 胸前刺绣标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/帆白
  • 款式： IM7448-009

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。