Nike Sportswear Windrunner
女子套头上衣
20% 折让
Nike Sportswear Windrunner 女子套头上衣采用轻盈塔夫绸面料，尽显运动风范。 宽松版型，助你畅动自如。
- 显示颜色： 大学灰/帆白
- 款式： IM7448-009
产品细节
- 100% 锦纶
- 下摆和袖口搭配弹性设计
- 罗纹衣领
- 插手口袋
- 胸前刺绣标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
