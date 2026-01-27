Nike Sportswear Windrunner
女子梭织夹克
¥799
Nike Sportswear Windrunner 女子梭织夹克从 1978 年经典运动夹克汲取灵感，采用经典 V 字形设计线条。 该夹克采用轻盈塔夫绸面料，结合超宽松版型和略微裁短设计。
- 显示颜色： 黑/粉白/粉白
- 款式： IM8028-011
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
- 下摆和袖口搭配弹性设计
- 拉链开襟设计
- 口袋设计
- 可机洗
