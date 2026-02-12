 
Nike Sportswear Windrunner 女子梭织夹克 - 深藏青/帆白/帆白

Nike Sportswear Windrunner

女子梭织夹克

23% 折让

Nike Sportswear Windrunner 女子梭织夹克从 1978 年经典运动夹克汲取灵感，采用经典 V 字形设计线条。 该夹克采用轻盈塔夫绸面料，结合超宽松版型和略微裁短设计。


  • 显示颜色： 深藏青/帆白/帆白
  • 款式： IM8028-410

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
  • 下摆和袖口搭配弹性设计
  • 拉链开襟设计
  • 口袋设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/帆白/帆白
  • 款式： IM8028-410

