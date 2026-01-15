Nike Sportswear Windrunner
女子梭织长裤
¥599
Nike Sportswear Windrunner 女子梭织长裤采用宽松版型与高腰设计，为双腿营造宽松舒适的穿着感受，彰显运动风范。轻盈塔夫绸面料，质感顺滑，造型利落。
- 显示颜色： 黑/粉白/粉白
- 款式： IM8032-011
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 口袋设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 弹性裤管口
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
