Nike Sportswear Windrunner
男子夹克
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Windrunner 男子夹克，打造经典造型。采用轻盈面料搭配 V 字形设计，彰显出众跑步风格。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
- 款式： AT5271-010
经典风范，理想单品
Nike Sportswear Windrunner 男子夹克，打造经典造型。采用轻盈面料搭配 V 字形设计，彰显出众跑步风格。
其他细节
- 不易撕裂面料，轻盈耐穿
- 风帽搭配可调节抽绳，营造专属贴合感
- V 字形设计，为经典 Windrunner 增添魅力
- 后身采用透气设计，有效提升透气性
- 拉链口袋，提供便利的储物空间
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
