Nike Sportswear Windrunner
男子夹克
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Windrunner 男子夹克采用别致设计强势回归。V 字形、衣袖和拉链采用出色设计，其灵感源自出众长裤服装。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DC4113-010
WINDRUNNER 设计，高雅格调
Nike Sportswear Windrunner 男子夹克采用别致设计强势回归。V 字形、衣袖和拉链采用出色设计，其灵感源自出众长裤服装。
其他细节
- 不易撕裂面料，轻盈耐穿
- 网眼布里料，舒适透气
- 风帽搭配抽绳，可供自主调节包覆效果
- 拉链口袋，提供安全的储物空间
- V 字形设计，再现 1978 年 Windrunner 夹克风采
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 锦纶。网眼布/袖管下部里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
Windrunner 起源
Windrunner 在 1978 年便已成为 Nike 的代表性服装，当时 Nike 正以鞋类产品走红市场。如今，这件在 Nike 服装发展史上富有意义的跑步夹克依然如当年一样，有着令人兴奋的特质，延续经典的 26 度 V 字形、出色透气性和气候适应性设计。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
