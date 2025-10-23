 
Nike Sportswear Windrunner 男子夹克 - 黑

Nike Sportswear Windrunner

男子夹克

¥699

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Windrunner 男子夹克采用别致设计强势回归。V 字形、衣袖和拉链采用出色设计，其灵感源自出众长裤服装。


  • 显示颜色：
  • 款式： DC4113-010

Nike Sportswear Windrunner

¥699

WINDRUNNER 设计，高雅格调

Nike Sportswear Windrunner 男子夹克采用别致设计强势回归。V 字形、衣袖和拉链采用出色设计，其灵感源自出众长裤服装。

其他细节

  • 不易撕裂面料，轻盈耐穿
  • 网眼布里料，舒适透气
  • 风帽搭配抽绳，可供自主调节包覆效果
  • 拉链口袋，提供安全的储物空间
  • V 字形设计，再现 1978 年 Windrunner 夹克风采

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 锦纶。网眼布/袖管下部里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DC4113-010

Windrunner 起源

Windrunner 在 1978 年便已成为 Nike 的代表性服装，当时 Nike 正以鞋类产品走红市场。如今，这件在 Nike 服装发展史上富有意义的跑步夹克依然如当年一样，有着令人兴奋的特质，延续经典的 26 度 V 字形、出色透气性和气候适应性设计。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。