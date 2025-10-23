Nike Sportswear Windrunner
男子梭织长裤
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Windrunner 男子梭织长裤以轻盈锦纶面料打造，塑就休闲舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 海藻绿/大学金/山峰白
- 款式： CJ5485-364
抢眼造型，复古风范
复古风范
厚实的起皱梭织面料，带来复古外观和质感。
柔软舒适
网眼布里料，柔软舒适。
稳固贴合
弹性腰部和裤管口，令长裤稳固贴合。
产品细节
- 侧边口袋设计
- 左腿饰有 Nike 字样刺绣饰片
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
