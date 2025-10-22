Nike Sportswear Windrunner
男子羽绒夹克
¥1,399
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Windrunner 男子羽绒夹克采用羽绒填充，保暖出众，并以 Nike Bomber 和 Windrunner 这两种经典风格为灵感，塑就时尚街头风范。 胸前 V 字形设计线条，再现 Windrunner 风格，并添加挡片设计，塑就夹克的出众外观。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
- 款式： DV4275-010
羽绒填充，御寒保暖
采用羽绒填充物，增强保暖性并减轻滞重感，轻盈结构有效锁住热量。
夹克版型，舒适体验
正面拉链设计，下摆、袖口和衣领采用罗纹细节，提升夹克外观。
产品细节
- 拉链插手口袋
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：85% 鸭绒。
- 可机洗
