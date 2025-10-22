 
Nike Sportswear Windrunner 男子羽绒夹克 - 黑/黑/黑/黑

Nike Sportswear Windrunner

男子羽绒夹克

¥1,399

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Windrunner 男子羽绒夹克采用羽绒填充，保暖出众，并以 Nike Bomber 和 Windrunner 这两种经典风格为灵感，塑就时尚街头风范。 胸前 V 字形设计线条，再现 Windrunner 风格，并添加挡片设计，塑就夹克的出众外观。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
  • 款式： DV4275-010

Nike Sportswear Windrunner

¥1,399

Nike Sportswear Windrunner 男子羽绒夹克采用羽绒填充，保暖出众，并以 Nike Bomber 和 Windrunner 这两种经典风格为灵感，塑就时尚街头风范。 胸前 V 字形设计线条，再现 Windrunner 风格，并添加挡片设计，塑就夹克的出众外观。

羽绒填充，御寒保暖

采用羽绒填充物，增强保暖性并减轻滞重感，轻盈结构有效锁住热量。

夹克版型，舒适体验

正面拉链设计，下摆、袖口和衣领采用罗纹细节，提升夹克外观。

产品细节

  • 拉链插手口袋
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：85% 鸭绒。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
  • 款式： DV4275-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。