 
Nike Sportswear Windrunner 男子羽绒夹克 - 白色/浅烟灰/浅烟灰/黑

Nike Sportswear Windrunner

男子羽绒夹克

¥1,399
白色/浅烟灰/浅烟灰/黑
黑/黑/黑/白色

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Sportswear Windrunner 男子羽绒夹克，在冷天尽享温暖体验。全长拉链开襟搭配风帽设计，结合羽绒填充物，帮助抵御寒冷。外层面料可有效拒水，助你在湿冷天气中保持干爽。


  • 显示颜色： 白色/浅烟灰/浅烟灰/黑
  • 款式： DV0754-100

Nike Sportswear Windrunner

¥1,399

穿上 Nike Sportswear Windrunner 男子羽绒夹克，在冷天尽享温暖体验。全长拉链开襟搭配风帽设计，结合羽绒填充物，帮助抵御寒冷。外层面料可有效拒水，助你在湿冷天气中保持干爽。

其他细节

  • 羽绒填充，轻盈保暖
  • 拒水面料有效应对多种不良天气
  • 拼接风帽提升包覆效果，助你轻松变换风格
  • 侧边拉链口袋营造安全储物空间，同时可温暖双手

产品细节

  • 全长拉链开襟设计
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。 填充物：85% 鸭绒
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/浅烟灰/浅烟灰/黑
  • 款式： DV0754-100

Windrunner 起源

Windrunner 在 1978 年便已成为 Nike 的代表性服装，当时 Nike 正以鞋类产品走红市场。如今，这件在 Nike 服装发展史上富有意义的跑步夹克依然如当年一样具有令人兴奋的出众特性，延续经典的 26 度 V 字形设计，并具备出色气候适应性。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。