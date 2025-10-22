Nike Sportswear Windrunner
男子羽绒夹克
¥1,399
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear Windrunner 男子羽绒夹克，在冷天尽享温暖体验。全长拉链开襟搭配风帽设计，结合羽绒填充物，帮助抵御寒冷。外层面料可有效拒水，助你在湿冷天气中保持干爽。
- 显示颜色： 白色/浅烟灰/浅烟灰/黑
- 款式： DV0754-100
其他细节
- 羽绒填充，轻盈保暖
- 拒水面料有效应对多种不良天气
- 拼接风帽提升包覆效果，助你轻松变换风格
- 侧边拉链口袋营造安全储物空间，同时可温暖双手
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。 填充物：85% 鸭绒
- 可机洗
Windrunner 起源
Windrunner 在 1978 年便已成为 Nike 的代表性服装，当时 Nike 正以鞋类产品走红市场。如今，这件在 Nike 服装发展史上富有意义的跑步夹克依然如当年一样具有令人兴奋的出众特性，延续经典的 26 度 V 字形设计，并具备出色气候适应性。
