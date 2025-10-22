Nike Sportswear Windrunner
男子羽绒连帽外套
¥1,899
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Windrunner 男子羽绒连帽外套采用羽绒填充物搭配风帽设计，提供轻盈保暖感受，助你在寒冷天气中畅享舒适。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
- 款式： DV0756-010
其他细节
- 羽绒填充提升保暖效果，同时减少不必要的厚重感
- 包边袖口设计，帮助锁住身体热量
产品细节
- 双向拉链
- 正面插手口袋
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。 填充物：85% 鸭绒
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
