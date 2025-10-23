 
Nike Sportswear Windrunner 男子连帽夹克 - 帆白/黑

Nike Sportswear Windrunner 男子连帽夹克采用轻盈梭织面料，焕新演绎 Nike 夹克。设计细节借鉴自经典元年款，彰显经典 Nike 外观。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： DA0002-135

经典风范，现代疾速演绎

Nike Sportswear Windrunner 男子连帽夹克采用轻盈梭织面料，焕新演绎 Nike 夹克。设计细节借鉴自经典元年款，彰显经典 Nike 外观。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

利落结构，简约外观

全长拉链开襟设计，可自主调节造型；风帽搭配抽绳，提供妥帖包覆感受。网眼布里料，帮助提升舒适度；罗纹袖口与下摆，有助稳固衣身。

经典 Nike 设计

胸部经典 V 字形设计线条，向元年款 Windrunner 经典外观致敬。

焕新演绎 Windrunner

里料缝有梭织标签，将 Windrunner 的故事娓娓道来。

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
