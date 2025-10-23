Nike Sportswear Windrunner
男子连帽夹克
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Windrunner 男子连帽夹克采用轻盈梭织面料，焕新演绎 Nike 夹克。设计细节借鉴自经典元年款，彰显经典 Nike 外观。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： DA0002-135
经典风范，现代疾速演绎
利落结构，简约外观
全长拉链开襟设计，可自主调节造型；风帽搭配抽绳，提供妥帖包覆感受。网眼布里料，帮助提升舒适度；罗纹袖口与下摆，有助稳固衣身。
经典 Nike 设计
胸部经典 V 字形设计线条，向元年款 Windrunner 经典外观致敬。
焕新演绎 Windrunner
里料缝有梭织标签，将 Windrunner 的故事娓娓道来。
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
