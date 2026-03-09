 
Nike Sportswear Windrunner 马年限定脱缰系列新年款大童拒水加绒拼接里料连帽夹克 - 大学红

Nike Sportswear Windrunner 马年限定脱缰系列

新年款大童拒水加绒拼接里料连帽夹克

15% 折让

Nike Sportswear Windrunner 马年限定脱缰系列新年款大童拒水加绒拼接里料连帽夹克胸前饰有小飞马图案，旨在庆贺马年。采用拒水梭织面料，助你在天气转冷时保持干爽。结合加绒拼接里料，温暖舒适。全长拉链开襟设计，方便调节造型。插肩衣袖让你自如畅动，拉链口袋有助于安全地存放重要物品。


  • 显示颜色： 大学红
  • 款式： IR0098-657

其他细节

  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 拉链插手口袋，便于安全存放日常物品

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
