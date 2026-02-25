Nike Sportswear Windrunner
Repel 大童拒水连帽夹克
21% 折让
穿上设计优良的 Nike Sportswear Windrunner Repel 大童拒水连帽夹克，从容应对潮湿天气。这款轻盈夹克采用拒水梭织面料，让你在运动时保持干爽，拉链口袋安全存放日常物品，触手可及。
- 显示颜色： 烟灰/黑/白色
- 款式： IF2821-084
其他细节
拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 连帽设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
