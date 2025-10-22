Nike Sportswear
JDI 男子起绒长裤
50% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 长裤塑就舒适的日常穿着体验。腿侧的经典标语印花设计，格外醒目大胆。
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： AR2611-063
经典舒适，JDI 格调
其他细节
- 起绒面料，柔软保暖
- 锥形剪裁采用罗纹裤脚，助你亮出运动鞋
- 侧边和臀部按扣口袋设计，便于收纳物品
- 弹性裤腰搭配抽绳，可自由调节贴合效果
产品细节
- 面料/侧边口袋包（手心侧）：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋包（手背侧）/后片口袋：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
