 
Nike Sportswear JDI 男子起绒长裤 - 调色暗灰

Nike Sportswear

JDI 男子起绒长裤

50% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 长裤塑就舒适的日常穿着体验。腿侧的经典标语印花设计，格外醒目大胆。


  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： AR2611-063

Nike Sportswear

50% 折让

经典舒适，JDI 格调

Nike Sportswear 长裤塑就舒适的日常穿着体验。腿侧的经典标语印花设计，格外醒目大胆。

其他细节

  • 起绒面料，柔软保暖
  • 锥形剪裁采用罗纹裤脚，助你亮出运动鞋
  • 侧边和臀部按扣口袋设计，便于收纳物品
  • 弹性裤腰搭配抽绳，可自由调节贴合效果

产品细节

  • 面料/侧边口袋包（手心侧）：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋包（手背侧）/后片口袋：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： AR2611-063

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。