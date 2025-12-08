Nike Standard Issue 马年限定脱缰系列
Therma-FIT 新年款男子篮球加绒圆领上衣
¥599
想去户外投篮吗？Nike Standard Issue 马年限定脱缰系列 Therma-FIT 新年款男子篮球加绒圆领上衣采用柔软面料，结合 Nike Therma-FIT 技术，舒适保暖，非常适合在气温下降时来一场活力满满的户外篮球训练。
- 显示颜色： 暗褐
- 款式： IQ3819-212
Nike Standard Issue 马年限定脱缰系列
¥599
想去户外投篮吗？Nike Standard Issue 马年限定脱缰系列 Therma-FIT 新年款男子篮球加绒圆领上衣采用柔软面料，结合 Nike Therma-FIT 技术，舒适保暖，非常适合在气温下降时来一场活力满满的户外篮球训练。
其他细节
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
产品细节
- 面料：52% 聚酯纤维/48% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 暗褐
- 款式： IQ3819-212
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。