Nike Standard Issue
Dri-FIT 情人节男子速干篮球圆领运动衫
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。 Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干篮球圆领运动衫采用导湿速干的法式毛圈面料，结合休闲版型，塑就百搭风范。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB5504-133
其他细节
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
- 侧边和腋下采用罗纹拼接设计，富有弹性
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- 右侧实用拉链口袋
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
