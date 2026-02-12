 
Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟篮球连帽衫 - 黑/淡象牙白

Nike Standard Issue

Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟篮球连帽衫

21% 折让

Nike Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。Nike Standard Issue Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟篮球连帽衫采用顺滑针织面料，搭配全长拉链开襟设计，塑就百搭风范。导湿速干技术，让你保持干爽。


  • 显示颜色： 黑/淡象牙白
  • 款式： FZ0223-010

速干支持

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。

日常佳选

法式毛圈面料柔软且富有结构感，适合球场内外穿搭。

其他细节

  • 右侧实用拉链口袋，可供存放重要小物件
  • 侧边和腋下采用罗纹拼接设计，富有弹性

产品细节

  • 罗纹袖口和下摆
  • “NIKE STANDARD ISSUE”梭织标签
  • 面料/连帽里料：54% 聚酯纤维/46% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/淡象牙白
  • 款式： FZ0223-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。