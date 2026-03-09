Nike Standard Issue
Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干无袖上衣
¥349
未来由你主宰。穿上这款 Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干无袖上衣，在每一次上篮、远投和防守时保持干爽。
- 显示颜色： 黑/淡象牙白
- 款式： IF2564-010
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 宽松版型
- 棉与聚酯纤维混纺面料
- 内置挂环设计
- 63% 棉/37% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
