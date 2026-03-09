 
Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干无袖上衣 - 黑/淡象牙白

Nike Standard Issue

Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干无袖上衣

¥349
黑/淡象牙白
帆白/黑

未来由你主宰。穿上这款 Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干无袖上衣，在每一次上篮、远投和防守时保持干爽。


  • 显示颜色： 黑/淡象牙白
  • 款式： IF2564-010

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 宽松版型
  • 棉与聚酯纤维混纺面料
  • 内置挂环设计
  • 63% 棉/37% 聚酯纤维
  • 可机洗
