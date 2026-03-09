Nike Standard Issue
Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干短裤
¥399
穿上经典的 Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干短裤，用出其不意的运球组合绕开防守球员。短裤还搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在运动时保持干爽舒适，在场上轻松移动或冲刺。
- 显示颜色： 黑/白色/淡象牙白/淡象牙白
- 款式： IF1590-010
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
产品细节
- 轻盈针织面料，搭配侧边和裤脚网眼拼接
- 背面右侧拉链口袋
- 插手口袋
- 后腰内侧 "NIKE STANDARD ISSUE" Durasheen 梭织标签
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
