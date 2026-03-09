 
Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干短裤 - 黑/白色/淡象牙白/淡象牙白

Nike Standard Issue

Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干短裤

¥399

穿上经典的 Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干短裤，用出其不意的运球组合绕开防守球员。短裤还搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在运动时保持干爽舒适，在场上轻松移动或冲刺。


  • 显示颜色： 黑/白色/淡象牙白/淡象牙白
  • 款式： IF1590-010

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适

产品细节

  • 轻盈针织面料，搭配侧边和裤脚网眼拼接
  • 背面右侧拉链口袋
  • 插手口袋
  • 后腰内侧 "NIKE STANDARD ISSUE" Durasheen 梭织标签
  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
