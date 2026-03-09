Nike Standard Issue
Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干T恤
¥299
幸运，眷顾勇者。穿上这款 Nike Standard Issue Dri-FIT 耐克篮球小标系列男子速干T恤投篮吧，它能助你保持清爽，让你成就非凡。
- 显示颜色： 帆白/淡象牙白
- 款式： IR1862-133
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/淡象牙白
- 款式： IR1862-133
