Nike Standard Issue
Therma-FIT 耐克篮球小标系列男子加绒直筒篮球长裤
20% 折让
Nike Standard Issue Therma-FIT 耐克篮球小标系列男子加绒直筒篮球长裤采用匠心设计，缔造温暖穿着感受，令你不惧冷天，畅享户外运动乐趣。该长裤搭载 Nike Therma-FIT 技术，助你保持温暖，发挥出色表现。
- 显示颜色： 巴洛克棕/淡象牙白
- 款式： IM6334-237
Nike Standard Issue
20% 折让
Nike Standard Issue Therma-FIT 耐克篮球小标系列男子加绒直筒篮球长裤采用匠心设计，缔造温暖穿着感受，令你不惧冷天，畅享户外运动乐趣。该长裤搭载 Nike Therma-FIT 技术，助你保持温暖，发挥出色表现。
其他细节
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
产品细节
- 宽松版型
- 开放式裤脚设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 右髋拉链口袋
- 面料：52% 聚酯纤维/48% 棉。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 巴洛克棕/淡象牙白
- 款式： IM6334-237
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。