Nike Standard Issue
Therma-FIT 耐克篮球小标系列男子加绒篮球套头连帽衫
18% 折让
Nike Standard Issue Therma-FIT 耐克篮球小标系列男子加绒篮球套头连帽衫采用匠心设计，营造柔软温暖的穿着感受，令你不惧冷天，畅享户外运动乐趣。该连帽衫搭载 Nike Therma-FIT 技术，助你保持温暖，发挥出色表现。
- 显示颜色： 暗队红/淡象牙白
- 款式： IM5919-619
其他细节
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
产品细节
- 宽松版型
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 面料/连帽里料：52% 聚酯纤维/48% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
